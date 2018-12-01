شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 6 معلومات مثيرة عن تاريخ مواجهات الأهلى وبتروجت قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً مع دقات السادسة مساء اليوم السبت، حينما يحل ضيفاً على بتروجت فى استاد الجيش بالسويس، فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدورى العام والتى تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا 2018 الذى انتهى بخسارة الفريق الأحمر النهائى على يد الترجى التونسى.

الأهلى يقبع فى المركز الأخير بجدول الدورى مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعدما لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكهم 6 أهداف، ومازالت لديه 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.

على الجانب الآخر، لا يختلف وضع بتروجت كثيراً عن الأهلي هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة فى الدورى لم ينتصر إلا فى اثنتين، وهو أكثر الفرق تعادلاً فى الدورى حتى وقتنا الحالى برصيد 9 تعادلات، وخسر 4 مباريات، ويحتل الآن المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الخطر.

ونستعرض أهم المعلومات عن تاريخ مواجهات الأهلى وبتروجت قبل صدام الليلة..

1_ التقى الأهلي وبتروجت فى 20 مباراة بالدورى المصرى الممتاز، ولم يتلق الأحمر أى هزيمة خلال هذه المواجهات، وحقق الفوز فى 15 مباراة وتعادلا فى 5 مباريات.

2_ أحرز المارد الأحمر فى شباك الفريق البترولى 40 هدفاً فى الدورى، بينما استقبلت شباكه 11 هدفاً.

3_ تعد أكبر نتيجة فى تاريخ لقاءات الفريقين هى نتيجة (4-0)، والتى حققها الأهلى ثلاث مرات، مواسم 2006 و2008 و2014.

4_ عماد متعب هداف الأهلى فى مرمى بتروجيت برصيد 5 أهداف، وبعده فلافيو وأبو تريكة بأربعة أهداف لكل منهما.

5_ حسام عاشور أكثر لاعبى القلعة الحمراء مشاركة فى مباريات الفريقين برصيد 11 مباراة، وأسامة محمد أكثر لاعبى الفريق البترولى مشاركة أمام الأحمر برصيد 8 مباريات.

6_ لا يوجد تاريخ كبير بين الفريقين، حيث كان أول لقاءات الفريقين فى الدورى فى 19 نوفمبر 2006 وفاز الأهلي بأربعة أهداف دون رد، بينما آخر مواجهة للفريقين فى الجولة الـ33 من الموسم الماضى، وفاز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.