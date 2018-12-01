شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 ملفات أهلاوية شائكة تنتظر عودة الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النادى الأهلى أياما صعبة للغاية، صعوبتها تتفرق بين الجماهير الحزينة على الخروج العربى والأفريقى وضياع بطولتين كانتا فى المتناول، وبين مجلس الإدارة الذى تطارده الأزمات والانتقادات وبين اللاعبين الذين يعيشون لحظات من عدم الطمأنينة مع اقتراب فتح باب الانتقالات الشتوية واحتمالية بيع وإعارة عدد كبيرة من اللاعبين، لمتابعة التقرير.. اضغط هنا ...

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