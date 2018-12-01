ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بالبطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاتحاد والزمالك

أصبحت مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، والتى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات مباراة الإياب لدور الـ16 من البطولة العربية، وانتهت بتأهل زعيم الثغر على حساب الفريق الأبيض، حديث الساعة فى الشارع الكروى بعدما حقق سيد البلد مفاجأة مدوية فى البطولة.

وأظهر ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، مدى تراجع الحالة الفنية لدى الفريق البيض، الذى واصل لاعبوه إهدار الفرص السهلة طوال أحداث اللقاء ليودع أبناء ميت عقبة البطولة.

وبعد 232 يومًا نجح الاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان فى تحقيق الفوز على الزمالك بركلات الترجيح فى ليضع الفريق الأخضر تتر النهاية لانتصارات الزمالك خلال الفترة الماضية.

زعيم الثغر حقق آخر فوز له على الزمالك فى مباراة الدور الثانى لدورى الموسم الماضى، وبالتحديد فى 12 إبريل 2018، عند فاز سيد البلد بهدفين مقابل هدف، بدأ باسم مرسى بالتسجيل للزمالك فى الشوط الأول قبل أن ينجح كل من خالد الغندور وويلسون فى تسجيل هدفين للاتحاد في الدقيقتين 79 و83 من زمن المباراة.

ملخص مباراة الزمالك