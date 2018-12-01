ريال مدريد يبحث عن استعادة الثقة ضد فالنسيا فى الدورى الإسبانى

كتب أحمد عاصم

يستقبل فريق ريال مدريد نظيره فالنسيا في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ14.



موعد مباراة الريال ضد فالنسيا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في العاشرة إلا ربع مساء الغد، بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN sports HD3.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

ويحتل ريال مدريد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن إشبيلية المتصدر و5 نقاط عن برشلونة الوصيف، بينما يأتى...