رياضة | الملكي| مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر 1-12-2018 الدوري الاسباني| شاهد Real Madrid

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موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم

البطولة : الدوري الاسباني

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : حفيظ دراجي

الساعة : 8:45 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 9:45 مساء بتوقيت السعودية