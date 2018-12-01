رياضة | يلا شوت الجديد hd .. رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع كورة ستار في الليغا الاسبانية

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يلا شوت الجديد hd .. رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع كورة ستار في الليغا الاسبانية

نرصد مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الأسباني بث مباشر يلا شوت ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث ستكون المواجهة منقولة عبر قناة bein sport hd 3 مساء اليوم السبت ، وسنضع لكم رابط بث مباشر للقاء قبل بدايته بدقائق.

مشاهدة ريال مدريد ضد فالنسيا يلا شوت

يبدأ موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا مساء السبت في الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة بي إن سبورت hd 3 بنقل المباراة حصرياً ومباشرة بتعليق حفيظ دراجي، وذلك في المباراة التي يدير أحداثها الحكم الدولي الإسباني خوسي لويس غونزاليس غونزاليس.

الريال وفالنسيا والتشكيل المتوقع