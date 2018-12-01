رياضة | تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة لمواجهة ساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة لمواجهة ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا ثقيلا على فريق ساوثهامبتون مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري "البريميرليج".

ومن المتوقع أن يبدء مانشستر يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: دي خيا

خط الدفاع: يونج، سمولينج، جونز، دالوت

خط الوسط: ماتا، بوجبا، ماتيتش، لينجارد

خط الهجوم: لوكاكو، مارسيال