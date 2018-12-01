رياضة | تعليق صادم من عمرو أديب بعد خروج الزمالك من البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق صادم من عمرو أديب بعد خروج الزمالك من البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي عمرو أديب تعليقاً على هزيمة نادي الزمالك على يد نادي الاتحاد السكندري، في هكذا موقف سأستخدم عبارة الأهلي الشهيرة، الدوري هو الأهم، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وسقط الزمالك في فخ الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بركلات الترجيح وودع البطولة العربية من دور الـ16 بالبطولة.

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