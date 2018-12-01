رياضة | أجويرو على رأس تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام بورنموث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو على رأس تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق بورنموث مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري "البريميرليج"، على ملعب الاتحاد.

ومن المتوقع أن يبدء مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، أوتامندي، لابورت، ديلف

خط الوسط: سترلينج، فيرناندينو، جوندوجان، سيلفا، ساني

خط الهجوم: أجويرو