كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجويرو على رأس تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام بورنموث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستقبل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق بورنموث مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري "البريميرليج"، على ملعب الاتحاد.
ومن المتوقع أن يبدء مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: إيدرسون
خط الدفاع: ووكر، أوتامندي، لابورت، ديلف
خط الوسط: سترلينج، فيرناندينو، جوندوجان، سيلفا، ساني
خط الهجوم: أجويرو
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | أجويرو على رأس تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام بورنموث على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .