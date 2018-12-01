رياضة | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم مباشر الريال 1-12-2018 الدوري الاسباني

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم مباشر الريال 1-12-2018 الدوري الاسباني

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تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا فى العاشرة إلا ربع مساء الغد، بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN sports HD3.

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم مباشر الريال 1-12-2018 الدوري الاسباني

ويحتل ريال مدريد المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 20 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن إشبيلية المتصدر و5 نقاط عن برشلونة الوصيف، بينما يأتى فالنسيا في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة.

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم مباشر الريال 1-12-2018 الدوري الاسباني

ويعود ريال مدريد للمسابقة بعدما حقق انتصارا مهما على روما فى الأولمبيكو بهدفين دون رد، بدورى أبطال أوروبا ليعيد البسمة إلى جماهيره التى تلقت صدمة الأسبوع الماضى بعد الخسارة من إيبار بثلاثية نظيفة فى الليجا.

سولارى يتحدث عن مباراة الريال ضد فالنسيا

وعن مواجهة فالنسيا قال سانتياجو سولاري المدير الفنى للريال فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء: "نحن سنواجه فريقاً منظماً لكنهم يفتقرون لتسجيل الأهداف، وعلينا أن نكون أكثر خطورة على مرماهم طوال الـ90 دقيقة".

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم مباشر الريال 1-12-2018 الدوري الاسباني

وتعليقا على أزمة إيسكو الذى خرج من حساباته فى الفترة الأخيرة قال: "لدى 24 لاعباً محترفاً، كل شخص يقوم بعمله ويتعين على اختيار التشكيلة، وبالتأكيد سأفعل ما أعتقد أنه الأفضل للجميع بدون أى أهواء شخصية".

من المتوقع ان يلعب الفريق الملكي بخطة 4-4-2 و أن تكون قائمة اللاعبين كالتالي :

كورتوا. كارفاخال ، راموس ، فاران ، مارسيلو. كروس ، مودريتش ، يورينتي ؛ لوكاس بنزيمة ، جاريث بايل

فالنسيا:

نيتو. واس ، غابرييل ، دياكابي ، جايا ؛ Coquelin، Kondogbia، Parejo؛ مينا ، مورينو ، غويديس

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم مباشر الريال 1-12-2018 الدوري الاسباني