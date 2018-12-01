رياضة | يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم مباشر الريال 1-12-2018 الدوري الاسباني

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تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا فى العاشرة إلا ربع مساء الغد، بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN sports HD3.
ويحتل ريال مدريد المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإسبانى برصيد 20 نقطة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن إشبيلية المتصدر و5 نقاط عن برشلونة الوصيف، بينما يأتى فالنسيا في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة.
ويعود ريال مدريد للمسابقة بعدما حقق انتصارا مهما على روما فى الأولمبيكو بهدفين دون رد، بدورى أبطال أوروبا ليعيد البسمة إلى جماهيره التى تلقت صدمة الأسبوع الماضى بعد الخسارة من إيبار بثلاثية نظيفة فى الليجا.
سولارى يتحدث عن مباراة الريال ضد فالنسيا
وعن مواجهة فالنسيا قال سانتياجو سولاري المدير الفنى للريال فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء: "نحن سنواجه فريقاً منظماً لكنهم يفتقرون لتسجيل الأهداف، وعلينا أن نكون أكثر خطورة على مرماهم طوال الـ90 دقيقة".
وتعليقا على أزمة إيسكو الذى خرج من حساباته فى الفترة الأخيرة قال: "لدى 24 لاعباً محترفاً، كل شخص يقوم بعمله ويتعين على اختيار التشكيلة، وبالتأكيد سأفعل ما أعتقد أنه الأفضل للجميع بدون أى أهواء شخصية".
من المتوقع ان يلعب الفريق الملكي بخطة 4-4-2 و أن تكون قائمة اللاعبين كالتالي :
كورتوا. كارفاخال ، راموس ، فاران ، مارسيلو. كروس ، مودريتش ، يورينتي ؛ لوكاس بنزيمة ، جاريث بايل
فالنسيا:
نيتو. واس ، غابرييل ، دياكابي ، جايا ؛ Coquelin، Kondogbia، Parejo؛ مينا ، مورينو ، غويديس
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