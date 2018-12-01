رياضة | عاجل.. "كاف" يكشف أسباب سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "كاف" يكشف أسباب سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" برئاسة أحمد أحمد، أسباب سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من الكاميرون في بيان رسمي.

وجاء نص البيان كالتالي:-

"يوضح الاتحاد الأفريقي القرارات المهمة التى تم اتخاذها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القارى، الذى عقد أمس الجمعة 30 نوفمبر 2018 بالعاصمة الغانية أكرا، من بين الموضوعات المهمة التى تم مناقشتها تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتى كان مقرراً إقامتها بالكاميرون، وعقب مناقشة طويلة وبعد تلقى تقارير مفصلة من عدد من زيارات التفتيش عبر ما يقارب 18 شهراً، لاحظ الكاف أن العديد من شروط الامتثال لم يتم الوفاء بها".

وأضاف: "بالإضافة لذلك، وبعد الاستماع لممثلين عن السلطات الحكومية والرياضية فى الكاميرون، ومتابعة التقدم الأخير بخصوص الاستعدادات، لاحظ الكاف فجوة بين متطلبات استضافة كأس الأمم الأفريقية والحقائق على أرض الواقع، وبعد الاستماع لما توصل إليه فريق الكاف لمراقبة الأمن خلال زياراته الأخيرة للكاميرون، توصلنا إلى أن بطولة كأس الأمم الأفريقية لا يمكن تعريضها لأى أمور يمكنها أن تؤثر على نجاح البطولة الأهم والأكثر قيمة بين البطولات الأفريقية".

وأكمل: "وبعدما تم اعتبار أن تأجيلا بسيطا للبطولة يعتبر مستحيلاً بسبب ارتباطات الكاف التعاقدية، ولأهمية الحفاظ على روزنامة المسابقات، قررت اللجنة التنفيذية سحب تنظيم النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون".

وتابع: "أن القرار الصادر من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بسحب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من الكاميرون غير قابل للطعن، مضيفاً، "تم فتح الباب لتلقى الترشيحات لضمان إقامة كأس الأمم الأفريقية 2019 الصيف المقبل، ويضمن الكاف أن البلد المستضيف للحدث سيتم الكشف عنه قبل 31 ديسمبر الجارى، وأنه سيتواصل بشكل مفتوح وشفاف فى هذه العملية والقرار الذى يتبعها".

واختتم: "يؤكد الاتحاد الأفريقى أن الكاميرون تبقى مرشحاً جدياً لتنظيم النسخ المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، مشيداً بقيام الكاميرون بتوفير موارد كبيرة وعمت بلا كلل لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019، ويؤكد الكاف أيضاً وبشكل لا لبس فيه التزامه الكبير بالعمل عن قرب مع سلطات الكاميرون الحكومية للوصول لاتفاق مشترك حول إطار العمل والجدول الزمنى الجديد لكأس الأمم الأفريقية فى حال موافقتها على استضافة نسخة مستقبلية".