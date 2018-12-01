رياضة | عاجل.. أول قرار من مجلس الزمالك ضد جروس بعد هزيمة الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول قرار من مجلس الزمالك ضد جروس بعد هزيمة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر رئيس الزمالك، التدخل في عمل الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، بعد الخسارة يوم أمس من الاتحاد السكندري في دور الـ16 بالبطولة العربية.
ويعقد رئيس الزمالك جلسة مع جروس خلال الساعات القادمة، لتصحيح المسار بعد توديع البطولة العربية، ومناقشة أسباب الخروج.
كما ينوي رئيس الزمالك، مطالبة جروس المدير الفني، بمنح فرصة المشاركة لكلا من أيمن حفني، وحميد أحداد، ومحمد حسن، ومحمود دونجا، ومحمد عنتر، وهو ما يعتبر تدخل من رئيس الزمالك في عمل الجهاز الفني باختيار تشكيل المباريات.
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