الان تتابع «بوندسليغا» يتفوق على الدوريات الأوروبية الكبرى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برلين- الخليج 365: تفوق الدوري الألماني لكرة القدم على باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، من الناحية التهديفية، خلال الموسم الحالي 2018-2019. وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات إن المعدل التهديفي بالدوري الألماني بلغ 3.22 هدفاً في المباراة الواحدة هذا الموسم. وأضافت أن “البوندسليغا” تفوق على جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ جاء “البريميرليغ” ثانياً بمعدل 2.75 هدفاً في كل مباراة. وحل الدوري الإيطالي، ثالثاً بمعدل 2.72 هدفاً، ثم الدوري الفرنسي 2.59 هدفاً، و”الليغا” خامساً بمعدل 2.54 هدفاً كل مباراة.

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