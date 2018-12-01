الان تتابع مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر 1-12-2018 فى الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يسعى يوفنتوس لتحقيق فوزه الخامس على التوالى بمسابقة الدوري الإيطالي عندما يحل ضيفاً على فيورنتينا في السابعة مساء اليوم بملعب “أرتيميو فرانكي”، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة “الكالتشيو”.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر 1-12-2018 فى الدوري الإيطالي

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فيورنتينا المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر 1-12-2018 فى الدوري الإيطالي

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما تأكد صعوده لدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بعد فوزه على فالنسيا الاسباني بهدف دون مقابل، ساعياً لمواصلة انتصاراته المتتالية ومواصلة المشوار نحو حصد لقب الدوري الايطالي للموسم الثامن على التوالي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر 1-12-2018 فى الدوري الإيطالي

ويمتلك يوفنتوس الذي يتفوق على أقرب منافسيه نابولي بفارق 8 نقاط مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على حسم نتيجة مباراة فيورنتينا وأبرزهم المثلث الهجومي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا والكرواتي ماريو ماندزوكينش، وهو المثلث الذي تمكن من التسجيل على مدار 13 مباراة متتالية في جميع المسابقات الايطالية والاوروبية.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر 1-12-2018 فى الدوري الإيطالي

وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل 10 أهداف فيما سجل ماريو ماندزوكينش 7 أهداف، وأحرز ديبالا 6 أهداف.

ويفتقد يوفنتوس في مباراة لجهود الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو بسبب الاصابة، بينما لا يزال لاعب الوسط الألماني إيمري كان يتعافى من جراحة الغدة الدرقية.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر 1-12-2018 فى الدوري الإيطالي

ويفتح استاد أرتيمو فرانكي أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل بين يوفنتوس وفيورنتينا اليوم السبت وذلك في إطار الجولة 14 من الدوري الإيطالي 2018-2019.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر 1-12-2018 فى الدوري الإيطالي

يسير البيانكونيري بخطى ثابتة محلياً وأوروبياً ففي دوري أبطال أوروبا نجح في ضمان العبور لدور الـ16 بعد انتصاره الأخير على فالنسيا، أما في السيري آ فيحلق فريق السيدة العجوز في الصدارة وحيداً برصيد 37 نقطة، بفارق كبير عن نابولي أقرب المنافسين هو 8 نقاطٍ كاملة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر 1-12-2018 فى الدوري الإيطالي

كانت بداية فيورنتينا جيدةً في الموسم الحالي لكنه تراجع بعد ذلك وبدأ في سلسلة لا فوز مخيبة منذ أكتوبر الماضي بلغت 6 مباريات، بدأت بالخسارة من لاتسيو وانتهت بالتعادل سلبياً مع بولونيا أما الأربعة لقاءات المتبقية فقد انتهت جميعاً بنفس النتيجة هي التعادل إيجابياً بهدفٍ لمثله، وكانت هذه المواجهات ضد كالياري، تورينو، روما وفروزينوني، ويحتل الفيولا حتى الآن المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن أتالانتا والتورو التاسع والحادي عشر على التوالي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر 1-12-2018 فى الدوري الإيطالي

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

يتواصل غياب ثنائي الوسط سامي خضيرة وإيمري تشان بداعي الإصابة، كذلك الظهير الأيسر أليكس ساندرو سيغيب لنفس السبب، ولن يغيب أي لاعب عن البيانكونيري بداعي الإيقاف.

وسيبدأ ماسيميليانو أليجري بنفس طريقته المعتادة، وسيبدأ بماتيا ديشيليو في مركز الظهير الأيمن ويُحول كانسيلو للظهير الأيسر كبديلاً عن البرازيلي الدولي المصاب، وسيقود الهجوم النجم كريستيانو رونالدو رفقة الأرجنتيني باولو ديبالا والكرواتي ماريو ماندجوكيتش.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر 1-12-2018 فى الدوري الإيطالي

موعد مباراة فيورنتينا ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة

المباراة: فيورنتينا – يوفنتوس.

الملعب: أرتيمو فرانكي.

الموعد: السبت 1 ديسمبر 2018 ميلادياً – 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة: beIN SPORTS HD 4