شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: نصحت ابني بعدم حضور مباراة الاتحاد.. «أنا دكتوراه في الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إنه توقع خسارة الفريق الأبيض أمام الاتحاد، وكشف أنه نصح نجله بعدم حضور المباراة. وكتب «ميدو»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «وحياة أولادي ابني الكبير طلب مني امبارح تذاكر للماتش عايز أروح أنا وأصحابي.. قولتله لا ماتروحش هنتغلب.. والله عارف أنا واخد دكتوراه في الزمالك». وخسر الزمالك أمام الاتحاد السكندري بركلات الترجيح ليودع البطولة العربية «كأس زايد للأندية الأبطال».

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