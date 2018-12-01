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شكرا لقرائتكم نابولي يرفض عرض مانشستر يونايتد لضم كوليبالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض نادي نابولي الإيطالي العرض المقدم من مانشستر يونايتد، لضم مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي بمقابل مادي ضخم.
كشفتصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن مانشستر يونايتد عرض 103 مليون يورو على نابولي، للحصول علي خدمات كوليبالي، وهو ما تحفظ عليه مسئولي النادي الإيطالي ، لرغبته في الإبقاء على مدافعه داخل ملعب "سان باولو".
كان جوزيه مورينيو مدرب ألمان يونايتد، أكد خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أنه لا يضمن نجاح ناديه في إبرام صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قائلا "ليست لديك أي فرصة في سوق الانتقالات ما لم تذهب لضم أحد اللاعبين بأرقام مجنونة، أو التحول للاعبي الصف الثاني، وبسعر مرتفع أيضاً، وهذا لا يناسب اليونايتد".
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