شكرا لقرائتكم يوفنتوس يحل ضيفا على فيورينتينا لمواصلة الإنتصارات فى الكالتشيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى يوفنتوس لتحقيق فوزه الخامس على التوالى بمسابقة الدوري الايطالي عندما يحل ضيفاً على فيورنتينا في السابعة مساء اليوم بملعب "أرتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة "الكالتشيو".

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فيورنتينا المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما تأكد صعوده لدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بعد فوزه على فالنسيا الاسباني بهدف دون مقابل، ساعياً لمواصلة انتصاراته المتتالية ومواصلة المشوار نحو حصد لقب الدوري الايطالي للموسم الثامن على التوالي.

ويمتلك يوفنتوس الذي يتفوق على أقرب منافسيه نابولي بفارق 8 نقاط، مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على حسم نتيجة مباراة فيورنتينا وأبرزهم المثلث الهجومي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا والكرواتي ماريو ماندزوكينش، وهو المثلث الذي تمكن التسجيل على مدار 13 مباراة متتالية في جميع المسابقات الايطالية والاوروبية.

وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل 10 أهداف فيما سجل ماريو ماندزوكينش 7 أهداف، وأحرز ديبالا 6 أهداف.

ويفتقد يوفنتوس في مباراة لجهود الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو بسبب الاصابة، بينما لا يزال لاعب الوسط الألماني إيمري كان يتعافى من جراحة الغدة الدرقية.