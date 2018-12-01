شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. مصطفى يونس .. أهلاوى فى مهمة بورسعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، إلى القيادة الفنية مرة أخرى بعد غياب دام لـ 8 سنوات، وتحديدًا منذ قيادة تدريب منتخب الشباب عام 2010 ليتولى تدريب المصرى البورسعيدى بعد أن بدأ الرحلة أولا كمدير للكرة .

ويقود مصطفى يونس النادي البورسعيدي، في منصب المدير الفني، خلفاً لميمي عبد الرازق المدرب السابق، الذى تمت إقالته بسبب سوء النتائج، واستطاع أن يفوز على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف ليقفز الفريق البورسعيدى للمركز العاشر بعدما حصد نقطته الـ 16.

بدأ مصطفى يونس مشواره الكروي من خلال الانضمام إلى صفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1969م، ثم لعب أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول بالنادي موسم 72/1973 أمام الأوليمبي، وكان للمدرب المجرى “هيديكوتى” دوراً كبيراً في إصقال موهبته الكروية.

امتد المشوار الكروي للمدافع مصطفى يونس مع النادي الأهلي إلى ما يقرب 12 عاماً استطاع خلالها المساهمة في حصول الفريق علي 11 بطولة منها 7 بطولات دوري مواسم (1974/1975 وحتى 1981/1982م)، وكأس مصر ثلاث مرات أعوام (1978 – 1981- 1983م)، بالإضافة إلى بطولة أفريقيا للأندية عام 1982م.

وفي عام 1985م أعلن مصطفى يونس اعتزاله لكرة، واتجه بعد ذلك إلى مجال التدريب حيث قام بتدريب فريق الهلال السوداني، ولكنه قرر عقب عودته من السودان أن يتجه إلى الإعلام الرياضي كمحلل كروى ومذيع قبل أن يعود لتدريب المصرى البورسعيدى .



مصطفى يونس



المدير الفنى للمصرى البورسعيدى