شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ34 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتفل وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الأهلي، اليوم، بعيد ميلاده رقم 34، حيث ولد حاوى القلعة الحمراء فى الأول من ديسمبر عام 1984 بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.

والتحق سليمان بمركز شباب بنى مزار ومنه إلى فريق الشباب فى نادى حرس الحدود، وانضم إلى نادى الجونة فى موسم 2005، وتألق سليمان مع نادى الجونة وساعدهم فى تصدر مجموعة الصعيد والتأهل إلى الملحق الأخير فى الصعود إلى الدورى المصرى الممتاز.

بعد تألق سليمان مع نادى الجونة اقتنع المدرب مختار مختار أثناء وجوده على رأس الإدارة الفنية لفريق بتروجت بمهارات الحاوى ومن ثم انتقل سليمان إلى الفريق البترولى.

واحترف وليد سليمان فى أهلي جدة خلال موسم 2009، ثم عاد إلى مصر عبر بوابات إنبي قبل أن ينتقل للأهلى ليستمر معه حتى الآن.