شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الإسماعيلى يحقق مع الحضرى عن أسباب الهروب من رحلة بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الشئون القانونية بالنادى الإسماعيلى حضور عصام الحضرى حارس مرمى الدراويش اليوم السبت للتحقيق معه بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى بوروندى استعدادا لمباراة الذهاب لدور الـ64 من بطولة دورى الأبطال الأفريقى بداعى مرض والدته ليقرر مجلس إدارة الاسماعيلى تحويله للتحقيق وسط تكنهات حول نهاية رحلة السد العالى مع القلعة الصفراء

وكان الإسماعيلى قد قام بإرسال إخطار رسمى إلى عصام الحضرى على عنوان منزله بأن موعد التحقيق سيكون اليوم فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر النادى .

ومن المقرر أن يتم توقيع العقوبة على الحارس عقب التعرف على أسباب تخلفه عن السفر فى حالة حضوره للتحقيق، وذلك وفقًا للائحة الجزاءات من أجل الحفاظ على حالة الانضباط داخل صفوف الفريق الذى يستعد للمشاركة الأفريقية بعد غياب دام لسنوات.

وكان الحضري قد شارك مع المنتخب المصري في كأس العالم 2018 بروسيا، حيث تواجد بصورة أساسية في المباراة الثالثة بدور المجموعات أمام السعودية.

وتوج الحضري بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصري خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالي، حيث حمل شارة القيادة خلالهم.