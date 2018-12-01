تسريب "اسم الفائز" بالكرة الذهبية قبل إعلانه بيومين

أبوظبي - سكاي نيوز عربية



نشر موقع "سكاي إيطاليا" اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور)، والتي ستمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب كرة قدم في الموسم المنصرم مساء الأثنين.

ورغم أن الإعلان الرسمي للفائز بالجائزة سيعلن خلال حفل ضخم بباريس مساء الأثنين، إلا أن الموقع أكد أن الكرواتي لوكا مودريتش، هو الذي حاز على أعلى نسبة من الأصوات.

وقال الموقع إن البرتغالي كريستيانو رونالدو جاء في المركز الثاني، فيما جاء الفرنسي أنطوان غريزمان بالمركز الثالث، مع مفاجأة مثيرة للجدل تمثلت في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما قال...