كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يويفا" يدرس صفقة إبراهيموفيتش إلى ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توصل نادي ميلان الإيطالي لاتفاق نهائي مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، للتعاقد معه في يناير المقبل، لكنه ينتظر صدور حكم الاتحاد الأوروبي، بشأن موقف النادي من قضية اللعب المالي النظيف، قبل بدء التفاوض مع إدارة لوس أنغليس غالاكسي لحسم الصفقة بشكل نهائي.
وذكر موقع فوتبول إيطاليا، حسب أوليه عربية، أن "ميلان سيجري مفاوضات مع النادي الأمريكي، حيث لايزال إبرا على قوة النادي نظراً لأن عقده يتبقى على نهايته عام آخر".
ويسعى ميلان لاستعادة إبراهيموفيتش في يناير المقبل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 2.5 مليون يورو.
ويحرص مسؤولو ميلان على معرفة قرار "يويفا" من أجل معرفة الأموال المتوفرة لديهم وموقفهم بشأن اللعب المالي النظيف.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | "يويفا" يدرس صفقة إبراهيموفيتش إلى ميلان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .