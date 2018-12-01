رياضة | يلا شووت .. مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بتروجت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف

خط الوسط : حسام عاشور - هشام محمد - وليد سليمان -

أحمد الشيخ - ناصر ماهر

خط الهجوم : وليد أزارو.

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ونستعرض أهم المعلومات عن مباراة الاهلى وبتروجت فى السطور التالية ..

1_ الأهلى لا يخسر أمام بتروجت

التقى الأهلي وبتروجيت في 20 مباراة في الدوري المصري الممتاز، ولم تتلقى القلعة الحمراء أي هزيمة خلال هذه المواجهات، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادلاً في 5 مباريات فقط.

2_ ترتيب الاهلى وبتروجت فى جدول الدوري

الاهلى يقبع فى المركز الأخير بجدول الدوري مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة .

على الجانب الأخر ، لا يختلف وضع بتروجيت كثيراً عن الأهلي هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة في الدوري لم ينتصر إلا في اثنتين منهم، وهو أكثر الفرق تعادلاً في الدوري حتى وقتنا الحالي برصيد 9 تعادلات وخسر 4 مباريات، وهو الآن في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الخطر.

3_ غيابات الاهلى وبتروجت

يعاني الأهلي من نقص حاد في صفوفه بسبب الإصابات التي تمثلت في الحارس الأساسي محمد الشناوي بالإضافة للمدافع محمد نجيب وظهيري الجانب الأيمن أحمد فتحي والأيسر علي معلول والمدافع رامي ربيعة والجناج جونيور أجايي والمهاجم صلاح محسن .

على الجانب الأخر ، لا يختلف وضع بتروجيت كثيراً عن الأهلي هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة في الدوري لم ينتصر إلا في اثنتين منهم، وهو أكثر الفرق تعادلاً في الدوري حتى وقتنا الحالي برصيد 9 تعادلات وخسر 4 مباريات، وهو الآن في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الخطر.

ويدخل مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق البترولي المباراة، وسط غيابات كبيرة ومؤثرة داخل الفريق، إذ يغيب الثلاثي بونجا الحارس الأساسي للفريق ولاعب الوسط حميد ماو، والعقل المدبر للفريق شيمليس بيكيلي.

4_ عماد متعب هداف مواجهات الاهلى وبتروجت

يعد عماد متعب أكثر لاعبي الأهلى تسجيلا للأهداف فى مرمي الفريق بتروجيت برصيد 5 أهداف، ويأتي بعده فلافيو وتريكه بأربعة أهداف لكلاً منهما.

5_ اهداف الاهلى وبتروجت من موقعة الليلة

يحتاج الأهلي للفوز بأي طريقة على بتروجيت للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق تحت قيادة المدير الفني المؤقت، محمد يوسف.

ويدخل فريق بتروجت المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز الغالي على فريق سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية والعودة إلى نغمة الانتصارات التي توقفت عن الفريق من الجولة الثالثة في الدوري ويسعى لاستغلال تراجع الفريق الاحمر وخطف النقاط الثلاث .