رياضة | صحيفة: نفاد تذاكرالطيران إلى مدريد بسبب "السوبر كلاسيكو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: نفاد تذاكرالطيران إلى مدريد بسبب "السوبر كلاسيكو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصريح سفير الأرجنتين في إسبانيا، رامون بويرتا، أن إقامة مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت، وبوكا جونيورز، يوم 9 ديسمبر المقبل، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، تسبب في نفاد رحلات الطيران للعاصمة الإسبانية مدريد.

وقال بويرتا لصحيفة أوليه الأرجنتينية، حسب النسخة العربية، اليوم السبت: "الرحلات من الأرجنتين إلى إسبانيا نفدت بسبب رغبة الجماهير في حضور اللقاء التاريخي على ملعب ريال مدريد".

وأضاف بويرتا: "لم يعد لدى شركات الخطوط الجوية وخطوط أوروبا رحلات جوية من الأرجنتين، لكننا سنحاول زيادتها".

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