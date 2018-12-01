رياضة | الأهلي "طمعان" في بتروجت للهروب من "قاع" الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي "طمعان" في بتروجت للهروب من "قاع" الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بتروجت، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد الجيش الثالث بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة للدوري العام.

يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز بعد سلسلة من النتائج السلبية في مختلف المسابقة، بالهزيمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتوديع البطولة العربية بالإضافة إلى السقوط في فخ الهزيمة بأخر مباراتين بالدوري الممتاز أمام الاتحاد السكندري ثم المقاولون العرب.

ويأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية أمام العملاق البترولي حيث تقابل الفريقين في 20 مواجهة، نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في 15 مناسبة، وفي المقابل تعادل الفريقان 5 مرات فقط.

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق بتروجت إلى مواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد في الجولة الماضية في الظهور الثاني لمؤمن سليمان المدير الفني الجديد للفريق.

ويأمل أبناء مؤمن سليمان في حصد النقاط الثلاثة للابتعاد عن المناطق الخطيرة بجدول ترتيب الدوري المصري.

يدخل الأهلي لقاء اليوم في المركز الأخير برصيد 11 نقطة، بينما يقع بتروجت في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.