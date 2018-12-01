رياضة | بوكا جونيورز يهدد باللجوء إلى المحكمة الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكا جونيورز يهدد باللجوء إلى المحكمة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى بوكا جونيورز الأرجنتيني، لحصد لقب كأس ليبرتادوريس، دون خوض مباراة إياب النهائي أمام ريفر بليت، يوم 9 ديسمبر الجاري في مدريد.

وطلب بوكا جونيورز، اعتباره بطلاً لكأس ليبرتادوريس، بعد الاعتداء على حافلته قبل مباراة إياب الدور النهائي أمام ريفر بليت، لكن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" رفض ذلك.

وأكد النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، حسب أوليه عربية، اليوم السبت، أنه "سيسلك كل الطرق الشرعية للحفاظ على حقوقه، وتحقيق العدالة"، موضحاً أنه تم تعيين بينتو رويز، وديل فالي، وهما من أفضل المتخصصين في القانون الرياضي الدولي، ضمن هيئة الدفاع عن النادي.

وأوضح أن تلك الهيئة ستتولى مهمة الطعن على قرار محكمة الانضباط التابعة لـ "كونميبول" برفض طلبه بمنحه اللقب، مشيراً إلى أنه ربما يتم تصعيد القضية بعد ذلك إلى المحكمة الرياضية الدولية.