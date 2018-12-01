رياضة | عين.. خوسيه منديليبار "صاعق" ريال مريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. خوسيه منديليبار "صاعق" ريال مريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

سقط ريال مدريد الإسباني في فخ الهزيمة الثقيلة من إيبار بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الليجا.

انتهي الشوط الأول بتقدم إيبار بهدف في الدقيقة 16 جاء عن طريق جونزالو إسكالانتي ليمنح أصحاب الأرض التفوق خلال الـ45 دقيقة الأولي، وفي الشوط الثاني خطف إيبار هدف جديد عن طريق سيرجي اينريش في الدقيقة 52 قبل أن يضيف زميله إنريكي جارسيا كيكي من أوجاع ريال مدريد بالهدف الثالث في الدقيقة 57 لينتهي اللقاء بفوز إيبار بثلاثية نظيفة.

يقود خوسيه منديليبار إيبار منذ 30 يونيو 2015، واختارت "عين الخليج 365 الرياضي" خوسيه منديليبار نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي والتدريبي:-

ولد خوسيه لويس ميندليبار إتكسباريا والمعروف بخوسيه ميندليبار في 14 مارس 1961 في بلدية زالدايبار التي تقع في مقاطعة بيسكاي بمنطقة الباسك شمال إسبانيا.

بدأ ميندليبار مشواره الكروي عام 1979 وهو في الثامنة عشر من عمره في صفوف نادي أتلتيك بلباو وكان يلعب في مركز خط الوسط. قاد ميندليبار أتلتيك بلباو في 105 مباراة وسجل خلالهم 14 هدف حتى عام 1982.

وفي 1982، لعب ميندليبار في لوجورونيس حتى عام 1985 ليرحل بعدها إلى سيستاو الذي قضى فيه أفضل فترات حياته كلاعب، حيث سجل له 34 هدف في 275 مباراة. وفي 1993، رحل ميندليبار إلى ليمونا ولعب له لمدة موسم، خاض خلالها 28 مباراة وسجل خلالهم 4 أهداف.

في 1994 وعقب اعتزاله، اتجه ميندليبار للتدريب عن طريق بوابة أراتيا، قاده منذ 1 يوليو 1994 حتى 30 يونيو 1996 في 76 مباراة، فاز في 41 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 21 مباراة.

قاد ميندليبار 8 أندية بعد أراتيا حتى الآن، بدأها بفريق باسكونيا الذي قاده منذ 30 يونيو 1997 حتى 30 يونيو 2001 وعاد لقيادته مرة أخرى في 1 يوليو 2000 حتى 30 يونيو 2001.

قاد ميندليبار باسكونيا في الولايتين في 120 مباراة، فاز في 55 مباراة وتعادل في 35 مباراة وخسر 30 مباراة. وفي 31 مايو 1999، قاد ميندليبار ناشئي أتلتيك بلباو حتى 1 يوليو 2000 في 38 مباراة، فاز في 15 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة، في 30 يونيو 2001، قاد أوريرا حتى 1 يوليو 2002 في 38 مباراة، فاز في 12 مباراة وتعادل في 18 مباراة وخسر 8 مباريات.

في 1 يوليو 2002، قاد لانزاروتي حتى 1 يوليو 2004 في 95 مباراة، فاز في 40 مباراة وتعادل في 25 مباراة وخسر 30 مباراة. في 1 يوليو 2004، قاد إيبار الذي يقوده حاليًا حتى 21 يونيو 2005 في 43 مباراة، فاز في 20 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 9 مباريات، في 21 يونيو 2005، قاد الفريق الأول لأتلتيك بلباو حتى 31 أكتوبر 2005 في 13 مباراة، فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 7 مباريات. في 20 يونيو 2006، قاد بلد الوليد حتى 1 فبراير 2010 في 156 مباراة، فاز في 62 مباراة وتعادل في 43 مباراة وخسر 51 مباراة. في 14 فبراير 2011، قاد أوساسونا حتى 3 سبتمبر 2013 في 102 مباراة، فاز في 33 مباراة وتعادل في 26 مباراة وخسر 43 مباراة. في 29 مايو 2014، قاد ليفانتي حتى 20 أكتوبر 2014 في 8 مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مبارتين وخسر 5 مباريات. في 30 يونيو 2015، قاد إيبار حتى الآن في 140 مباراة، فاز في 49 مباراة وتعادل في 33 مباراة وخسر 58 مباراة.