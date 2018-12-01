شكرا لقرائتكم جماهير الاتحاد تغادر الإسكندري لمؤازته ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت جماهير الاتحاد السكندرى مقر النادى بالشاطبى فى 20 اتوبيس تحمل 1250 مشجع فى طريقهم على ملعب بترسبورت لمؤازرة سيد البلد فى لقاء الزمالك فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية . الجماهير التى غادرت الإسكندرية على القاهرة هى نسبة الـ 25% من سعه الاستاد المصرح بها من اجمالى 5000 مشجع مسموح لهم حضور المباراة . وكان مجلس اداره النادى برئاسه محمد مصيلحى قد شكل لجنه يترأسها إبراهيم شعبان عضو المجلس ومعه جمال صبرى و محمد شحته قد اشرفت على عمليه تسكين الجماهير وخروج الرحلات. وتجمعت الجماهير أمام مقر النادى بالشاطبى وأدت صلاه الجمعة ثم ركبت الأتوبيسات الى القاهرة. وقام جاسر منير المدير التنفيذى بالأشراف على جميع الأمور لضمان سلامة الجماهير والتنسيق مع اللجنة ورئيس النادى وأمن الإسكندرية لضمان سلامة الجميع

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