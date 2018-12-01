شكرا لقرائتكم جروس يطلب من لاعبي الزمالك غلف ملف البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك من لاعبيه غلق ملف البطولة العربية بعد مواجهة الاتحاد السكندرى مساء أمس الجمعة فى إياب دور الـ 16 والعودة للتركيز فى بطولة الدورى الممتاز. ويسعى جروس لقيادة لاعبى الزمالك لمواصلة مسيرة الانتصارات أمام المصرى فى مباراة الخميس المقبل ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى رافضا النظر لسوء نتائج الفريق البورسعيدى بالمباريات الأخيرة بالدورى خاصة بعد تحقيق الفوز فى آخر جولة أمام إنبى بثلاثية وعودة الروح للاعبى الفريق البورسعيدى مما يصعب من مهمة الأبيض لأن الفوز الأخير سيمنح المصرى رغبة إضافية لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من الكبوة الحالية .

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