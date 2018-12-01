رياضة | يوفنتوس يواجه فيورنتينا للحفاظ على فارق الصدارة

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ينصرف يوفنتوس للتركيز على الحفاظ على فارق النقاط عن أقرب مطارديه في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يحل ضيفاً على فيورنتينا في الجولة 14، بعدما ضمن تأهله إلى الدور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا وبنهاية الجولة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات الأوروبي، ضمن فريق "السيدة العجوز" العبور للدور المقبل في المسابقة القارية، والذي تنطلق منافساته في فبراير المقبل. وحث مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري لاعبيه، وفي مقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على استغلال ذلك لتعزيز موقعهم في الدوري المحلي، والذي يشهد إقامة 6 مباريات قبل العطلة الشتوية. ويحل يوفنتوس المتصدر برصيد 37 نقطة، ضيفاً على فيورنتينا، بينما يحل مطارده المباشر نابولي (29 نقطة) ضيفاً على أتالانتا في ختام مباريات الجولة 14. ودعا أليجري لاعبيه الساعين إلى لقب ثامن توالياً، إلى عدم التفريط بالنقاط في هذه الفترة، لاسيما وأن الفريق تنتظره مباراتان قويتان قبل العطلة الشتوية، ضد إنتر ميلان وروما.

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