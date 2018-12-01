قطر تدفع 14 مليون دولار لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إقامة مباراة الإياب لنهائي كوبا ليبرتادوريس بين فريقي ريفر بليت وبوكا جونيورز على ملعب خليفة الدولي في قطر، فيما كشفت صحيفة tycsports الأرجنتينية أن سبب اختيار هذا المقر، عرض الحكومة القطري إضافة 14 مليون دولار إلى جوائز المسابقة المقدرة بـ9 ملايين من "كونميبول".

وذكرت الصحيفة في تقرير نشر عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن قطر تقدمت بالعرض عبر شركة الخطوط القطرية الراعي الرسمي لنادي بوكا جونيورز و الاتحاد الأمريكي الجنوبي، ليتضمن جوائز مغرية لطرفي نهائي كوبا ليبرتادوريس، وتنقسم إلى 2.5 مليون دولار لنادي ريفر بليت كتعويض عن نقل المبارة التي كانت من المفترض أن تجري على ملعبه المونيمونتال، ومليوني دولار أخر إلى فريق بوكا جونيورز نظير الأضرار التي لحقت بحافلة الفريق بعد تعرضها للرشق على يد أنصار الفريق المضيف قبل نحو أسبوع.

إضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة إن قطر خصصت 750 ألف دولار لنفقات التنقل والإقامة لوفود الفريقين التي ستقيم مجانا بالدوحة، فيما ستكون الجوائز: 7 ملايين دولار توزع بواقع 70% على البطل و30% للمركز الثاني، ومليون دولار إضافية من طيران قطر لبطولة البطل، و250 ألف للخاسر.

وانتقدت الصحيفة قرار الكونميبول بنقل المباراة إلى الدوحة التي تبعد أكثر من 8 آلاف ميل عن العاصمة الأرجنتينية، مشيرة إلى أن الجماهير هي الخاسر الوحيد من هذا القرار خصوصا أنصار ريفر بليت الذين كان لديهم الفرصة لمشاهدة المباراة بمعقلهم، أما الآن فعليهم شراء تذاكر السفر إلى قطر التي ستتكلف نحو 100 ألف بيزو (ما يعادل 3 آلاف دولار أمريكي)

وعلق دونوفريو رئيس ريفر بليت عن إمكانية لعب النهائي في الدوحة ساخرًا " نعم سنلعب على القمر أيضًا"!