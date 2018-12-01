شكرا لقرائتكم مورينيو: دي خيا سيبقى في مانشستر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مانشستر - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 21:44

أبدى المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد الإنكليزي جوزيه مورينيو ثقته بأن الحارس الإسباني دافيد دي خيا سيوقع عقدا جديدا مع «الشياطين الحمر».



ولطالما حامت الشكوك حول مستقبل الحارس الإسباني مع يونايتد الذي قام هذا الأسبوع بتفعيل البند الذي يسمح له بالابقاء على خدمات ابن الثامنة والعشرين عاما حتى حزيران (يونيو) 2020. وينتهي عقد دي خيا بنهاية الموسم الحالي، وفي حال لم يُفعل البند المتعلق بتمديده، كان في إمكان الحارس الدولي الدخول في مفاوضات مع الأندية الأخرى بدءا من فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، وحتى توقيع عقد مبدئي في حال توصله الى اتفاق مع أحد هذه الأندية. وأكد مورينيو الثلثاء بعد التأهل الى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بالفوز على يونغ بويز السويسري 1-صفر، أنه يريد بقاء دي خيا في يونايتد، وبدا الجمعة متفائلا بالتوصل الى اتفاق بشأن استمراره. وقال مورينيو في موتمر صحافي عشية لقاء ساوثمبتون في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز: «إن دي خيا يريد البقاء، وأنا أريده أن يبقى بالطبع. أنه من مستوى اللاعبين الذين يحتاج اليهم يونايتد. يونايتد بحاجة الى أفضل اللاعبين في العالم». وتابع: «المدرب يريد بقاءه، مجلس الإدارة يريد بقاءه، دافيد يريد البقاء ووكيل أعماله (البرتغالي جورج منديش) يريد من اللاعب أن يقوم بما يعتقده أنه مناسب له».

ولطالما حامت الشكوك حول مستقبل الحارس الإسباني مع يونايتد الذي قام هذا الأسبوع بتفعيل البند الذي يسمح له بالابقاء على خدمات ابن الثامنة والعشرين عاما حتى حزيران (يونيو) 2020. وينتهي عقد دي خيا بنهاية الموسم الحالي، وفي حال لم يُفعل البند المتعلق بتمديده، كان في إمكان الحارس الدولي الدخول في مفاوضات مع الأندية الأخرى بدءا من فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، وحتى توقيع عقد مبدئي في حال توصله الى اتفاق مع أحد هذه الأندية. وأكد مورينيو الثلثاء بعد التأهل الى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بالفوز على يونغ بويز السويسري 1-صفر، أنه يريد بقاء دي خيا في يونايتد، وبدا الجمعة متفائلا بالتوصل الى اتفاق بشأن استمراره. وقال مورينيو في موتمر صحافي عشية لقاء ساوثمبتون في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز: «إن دي خيا يريد البقاء، وأنا أريده أن يبقى بالطبع. أنه من مستوى اللاعبين الذين يحتاج اليهم يونايتد. يونايتد بحاجة الى أفضل اللاعبين في العالم». وتابع: «المدرب يريد بقاءه، مجلس الإدارة يريد بقاءه، دافيد يريد البقاء ووكيل أعماله (البرتغالي جورج منديش) يريد من اللاعب أن يقوم بما يعتقده أنه مناسب له».

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: دي خيا

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