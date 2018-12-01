شكرا لقرائتكم ماتساري يستأنف نشاطه بعد وعكة صحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ميلانو - رويترز | منذ 5 ساعات في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 21:39

قال تورينو المنافس في دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم أول من أمس (الخميس) إن مدربه والتر ماتساري استعاد عافيته وأصبح جاهزا للعودة للعمل بعد وعكة صحية ألمت به الأسبوع الماضي. وذكر النادي إن ماتساري (57 عاما) مدرب نابولي وانترناسيونالي وواتفورد السابق عانى من «وعكة صحية مفاجئة» يوم الجمعة الماضي وطلب منه الاطباء ضرورة التزام الراحة وإجراء فحوص طبية.



وتولى نيكولو فروستالوبي مساعده مهمة توجيه الفريق من مقاعد البدلاء في التعادل بدون أهداف أمام كالياري يوم الاثنين الماضي.

وذكر النادي: «يسر نادي تورينو لكرة القدم أن يعلن أن والتر ماتساري خضع لجميع الفحوص المطلوبة منه واستأنف نشاطه الاحترافي المعتاد».