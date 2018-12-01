شكرا لقرائتكم تورونتو يحسم القمة ضد غولدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوس انجليس - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 21:21

حسم تورونتو رابتورز صاحب أفضل رصيد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم، القمة مع حامل لقب الموسمين الماضيين غولدن ستايت ووريرز بفوز صعب بعد التمديد، على رغم تسجيل لاعب الأخير كيفن دورانت 51 نقطة. وفي أول مباراة هذا الموسم بين الفريقين الذين يتوقع العديد من المحللين أن يكونا على الموعد في الدور النهائي، تفوق تورونتو على ضيفه غولدن ستايت بنتيجة 131-128 بعد التمديد، ليعزز سجله الأفضل بين فرق الدوري، ويحقق فوزه السابع تواليا.



وحقق تورونتو فوزه الأول على غولدن ستايت منذ آذار (مارس) 2014، في مباراة خرج منها دورانت الأفضل على الصعيد الفردي، بين تفوق نجم تورونتو كاوهي لينارد بالنتيجة النهائية لمصلحة فريقه.

وقال لينارد إن الفوز على غولدن ستايت «هو حجر أساس بالنسبة إلينا، تمكنا من تسجيل المحاولات، التمكن من وقف (تورونتو) بضع مرات في الوقت الإضافي. أنا سعيد لأننا فزنا»، وفي ظل تواصل غياب النجمين ستيفن كوري ودرايموند كيري بسبب الإصابة، بقي الحمل الأكبر في غولدن ستايت على عاتق دورانت في قاعة «سكوشيا بنك» في تورونتو. وأتت المباراة صاخبة حتى الثواني الأخيرة من وقتها الأصلي، إذ تقدم أصحاب الأرض 119-113 قبل النهاية بـ56 ثانية اثر ثلاثية لكايل لاوري. إلا أن دورانت رد بمحاولتين ثلاثيتين متتاليتين، وعادل النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي بتسع ثوانٍ.