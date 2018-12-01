شكرا لقرائتكم يوفنتوس في مهمة الحفاظ على فارق الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 21:16

ينصرف يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، للتركيز على الحفاظ على فارق النقاط عن أقرب مطارديه في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على فيورنتينا في المرحلة الرابعة عشرة اليوم (السبت)، بعدما ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وبنهاية الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات الأوروبي، ضمن فريق «السيدة العجوز» العبور للدور المقبل في المسابقة القارية، والذي تنطلق منافساته في شباط (فبراير) المقبل. وحث مدرب الفريق ماسيميليانو أليغري لاعبيه، وفي مقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، على استغلال ذلك لتعزيز موقعهم في الدوري المحلي، والذي يشهد إقامة ست مباريات قبل العطلة الشتوية أواخر كانون الأول (ديسمبر).

ويحل يوفنتوس المتصدر برصيد 37 نقطة، ضيفا على فيورنتينا، بينما يحل مطارده المباشر نابولي (29 نقطة) ضيفا على أتالانتا (الإثنين) في ختام مباريات المرحلة الرابعة عشرة، ودعا أليغري لاعبيه الساعين إلى لقب ثامن تواليا، إلى عدم التفريط بالنقاط في هذه الفترة، ولاسيما أن الفريق تنتظره مباراتان قويتان قبل العطلة الشتوية، ضد إنتر ميلان وروما، وقال أليغري: «حققنا الهدف الأول بالتأهل في دوري الأبطال، الآن علينا الإبقاء على الطاقة نفسها خلال ديسمبر».

وأضاف: «لدينا العديد من المباريات لخوضها، وخسارة ثلاث نقاط (في أي مباراة) قد تمهد الطريق لخسارة الدوري (...) نريد الفوز بكل الألقاب»، وقبيل المباراة ضد فيورنتينا صاحب المركز العاشر، حذر أليغري لاعبيه من أن كل خصم «يعتبر مباراة يوفنتوس الأهم بالنسبة إليه خلال الموسم»، وفاز فريق تورينو في ست من مبارياته السبع الأخير ضد فريق فلورنسا.

ويتطلع نابولي لاستعادة نغمة الفوز بعد تعادله السلبي في المرحلة السابقة مع ضيفه كييفو صاحب المركز الأخير، ما أفقده نقطتين ثمينتين في مطاردته ليوفنتوس. ويجد الفريق مركزه الثاني مهددا أيضا من قبل إنتر الثالث بفارق نقطة واحدة، علما أن فريق مدينة ميلانو يحل في هذه المرحلة ضيفا على روما السابع الأحد.