شكرا لقرائتكم مانشستر يخسر سانشيز بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مانشستر - (انكلترا) - رويترز | منذ 5 ساعات في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 21:23

قال نادي مانشستر يونايتد بموقعه على الانترنت إن شكوكا تحوم حول مشاركة مهاجمه اليكسيس سانشيز في مباراته أمام مضيفه ساوثامبتون اليوم السبت في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعرضه لمشكلة في عضلات الفخذ الخلفية أثناء المران الخميس.



وأضاف النادي أن إصابة مهاجم تشيلي الذي غاب عن التشكيلة التي فازت على يانج بويز في دوري الأبطال يوم الثلثاء: «تستلزم الخضوع لمزيد من الفحوص لتحديد مدى خطورتها»، وشارك سانشيز بديلا في مباراتين بالدوري الممتاز هذا الشهر أمام مانشستر سيتي وكريستال بالاس وكان آخر ظهور له في التشكيلة الأساسية في الانتصار على مضيفه يوفنتوس في دوري الأبطال في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، ويحتل يونايتد المركز السابع في الدوري برصيد 21 نقطة من 13 مباراة قبل مباراة الغد.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن يونايتد مارس حقه في تمديد بقاء الحارس ديفيد دي خيا لعام إضافي فيما تتواصل المفاوضات للوصول إلى اتفاق لفترة طويلة، وكان من المقرر أن ينتهي عقد الحارس الدولي الاسباني في نهاية الموسم الحالي ما يسمح له بالتفاوض للانتقال لأي ناد خارجي اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير).

ووصف جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد دي خيا (28 عاما) بأنه أفضل حارس مرمى في العالم بعد إنقاذ فرصة بطريقة مذهلة ساهمت في تأهل الفريق الإنكليزي إلى دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلثاء.