شكرا لقرائتكم النهائي في مدريد... وبوكا يستأنف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - اسونسيون - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 21:26

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني عزمه استئناف قرارات اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي (كونميبول) بفرض غرامة مالية وإقامة مباراتين دون جمهور بحق غريمه ريفر بلايت، وذلك في أعقاب إعلان الهيئة القارية إقامة المباراة المؤجلة بين الغريمين في نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس، في مدريد.



وبعد مد وجزر بشأن إياب الدور النهائي الذي يجمع للمرة الأولى بين الغريمين الأرجنتينيين، أعلن الاتحاد القاري إقامته في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) على ملعب سانتياغو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد ، في العاصمة الإسبانية الواقعة على مسافة نحو عشرة آلاف كلم من بوينوس ايريس.

وفي اليوم ذاته، عاقب الاتحاد ريفر بحرمانه الجمهور في ملعبه لمباراتين في السنة المقبلة وغرامة مالية بقيمة 400 ألف دولار، على خلفية تعرض مشجعيه لحافلة بوكا قبيل مباراة الإياب التي كانت مقررة السبت الماضي على ملعب «مونيومنتال» التابع لريفر (الذهاب 2-2 على ملعب بوكا).

وكان بوكا قد تقدم هذا الأسبوع بطلب إلى الاتحاد القاري لتطبيق مواد في قوانينه تتصل بحالات مماثلة، تشمل اعتبار منافسه خاسرا أو إقصائه من المسابقات. وعليه، اعتبر أن العقوبات المتخذة غير كافية.

وأعلن بوكا عزمه على استئناف هذه العقوبات أمام الهيئات المعنية في كونميبول، ملوحا باللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي في سويسرا. وأكد النادي أنه «لا يشارك» اللجنة التأديبية لكونميبول، الحجج التي تقدمت بها لتبرير اقتصار العقوبات على منع الجمهور والغرامة.

وأتى بيان بوكا بعيد إعلان رئيس الاتحاد القاري أليخاندرو دومينغيز إقامة مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو الذي يتسع لنحو 81 ألف متفرج، وأن رئيس ريال فلورنتينو بيريز عرض استخدامه «مجانا»، وأوضح دومينغيز «مدريد هي المدينة التي تتواجد فيها أكبر جالية أرجنتينية في العالم هي عاشر مدن العالم أمانا، لديها مطار متصل بشكل كبير (برحلات من أميركا الجنوبية)، هي مدينة ذات ثقافة كرة قدم»، ويقدر عدد الأرجنتينيين المقيمين بشكل قانوني في إسبانيا بنحو 72 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الرسمية للبلد الأوروبي.