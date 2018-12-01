شكرا لقرائتكم الرائد يلاقي الباطن.. ولقاء ناري بين التعاون والفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بريدة - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 1 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 30 نوفمبر 2018 / 22:48

يواجه الرائد فريق الباطن، مساء اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



وكان قد تم نقل المباراة إلى ملعب الباطن بدلاً من مدينة الملك عبدالله الرياضية لوجود أعمال صيانة.

يسعى الرائد إلى التقدم بمركزه في جدول ترتيب البطولة لتجنب الدخول في دوامة شبح الهبوط أو الاقتراب منها حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 8 نقاط.

كما يسعى الفريق إلى تحسين أداءه ونتائجه المتباينة منذ انطلاق الموسم الحالي، إذ خسر أمام القادسية (3-1) في الجولة الماضية بعد فوزه أمام الاتحاد (2-1) في الجولة التاسعة.

أما الباطن فيبحث عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ جولتين، تعادل مع الفتح (2-2) وخسر امام الوحدة (1-0).

ولا يختلف حال الباطن عن نظيره الرائد بشأن مركزه بجدول الترتيب حيث يمتلك 8 نقاط ايضاً محتلاً المركز الـ14.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يلاقي التعاون نظيره الفتح في مواجهة تتسم بالندية والإثارة لا سيما بعد العودة القوية للفريقين بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويتنافس الفريقان بقوة على مراكز جدول المسابقة، حيث يحتل التعاون المرتبة السادسة برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الفتح الموجود في المركز الثامن.

نجح التعاون في التغلب على الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف، على الجانب الآخر فاز الفتح على نظيره أحد برباعية نظيفة ما يبشر بمواجهة غاية الصعوبة بين الفريقين.