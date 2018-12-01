شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تونس بالتصفيات الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم منتخب كرة السلة بقيادة عمرو أبو الخير مع نظيره التونسي بثانى جولات التصفيات الأفريقية التى تقام بأنجولا والمؤهلة لمونديال 2019 والتى تقام بالصين وكان المنتخب فاز فى أولى الجولات أمام تشاد، ويلتقى غدا مع الكاميرون. يذكر أن عاصم مرعى تخلف عن الانضمام للفراعنة بعد الإصابة التى تعرض لها مع فريقه التركى.

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