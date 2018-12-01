شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وبتروجت بالدوري اليوم السبت 1/ 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يستضيف فريق بتروجت نظيره الأهلى مع دقات السادسة مساء اليوم السبت في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام والتي تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا 2018 الذي انتهى بخسارة الفريق الأحمر النهائي على يد الترجي التونسي للمرة الثانية على التوالى

ونستعرض أهم المعلومات عن مباراة الاهلى وبتروجت فى السطور التالية ..

1_ الأهلى لا يخسر أمام بتروجت

التقى الأهلي وبتروجيت في 20 مباراة في الدوري المصري الممتاز، ولم تتلقى القلعة الحمراء أي هزيمة خلال هذه المواجهات، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادلاً في 5 مباريات فقط.

2_ ترتيب الاهلى وبتروجت فى جدول الدوري

الاهلى يقبع فى المركز الأخير بجدول الدوري مؤقتاً برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه 8 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة .

على الجانب الأخر ، لا يختلف وضع بتروجيت كثيراً عن الأهلي هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة في الدوري لم ينتصر إلا في اثنتين منهم، وهو أكثر الفرق تعادلاً في الدوري حتى وقتنا الحالي برصيد 9 تعادلات وخسر 4 مباريات، وهو الآن في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الخطر.

3_ غيابات الاهلى وبتروجت

يعاني الأهلي من نقص حاد في صفوفه بسبب الإصابات التي تمثلت في الحارس الأساسي محمد الشناوي بالإضافة للمدافع محمد نجيب وظهيري الجانب الأيمن أحمد فتحي والأيسر علي معلول والمدافع رامي ربيعة والجناج جونيور أجايي والمهاجم صلاح محسن .

ويدخل مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق البترولي المباراة، وسط غيابات كبيرة ومؤثرة داخل الفريق، إذ يغيب الثلاثي بونجا الحارس الأساسي للفريق ولاعب الوسط حميد ماو، والعقل المدبر للفريق شيمليس بيكيلي.

4_ عماد متعب هداف مواجهات الاهلى وبتروجت

يعد عماد متعب أكثر لاعبي الأهلى تسجيلا للأهداف فى مرمي الفريق بتروجيت برصيد 5 أهداف، ويأتي بعده فلافيو وتريكه بأربعة أهداف لكلاً منهما.

5_ اهداف الاهلى وبتروجت من موقعة الليلة

يحتاج الأهلي للفوز بأي طريقة على بتروجيت للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق تحت قيادة المدير الفني المؤقت، محمد يوسف.

ويدخل فريق بتروجت المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز الغالي على فريق سموحة بهدف نظيف في الجولة الماضية والعودة إلى نغمة الانتصارات التي توقفت عن الفريق من الجولة الثالثة في الدوري ويسعى لاستغلال تراجع الفريق الاحمر وخطف النقاط الثلاث .