شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلى يطالبون بالإفراج عن المستحقات بعد الفوز على بطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب لاعبو الإسماعيلى مجلس إدارة النادى بالإفراج عن المستحقات المادية بعد الفوز على بطل بوروندى بعد الفرمان الذي أصدره المجلس بتجميد مستحقات مطالبين بضرورة مراعاة لظروفهم المعيشية كلاعبين محترفين وسط تأكيدات من أغلبهم بالسعى لبذل أقصي جهد لديهم في المباريات المقبلة لتحسين النتائج في سباق الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى قد قرر تجميد مستحقات لاعبى الاسماعيلى عقب تلقيهم ثلاثة هزائم بالدوري أمام وادى دجلة 3-1 ثم حرس الحدود 1-0 ثم الانتاج الحربى 2-1 .

وكان الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا قد منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، عقب الانتصار على بطل بوروندى “ماسيجير نيجوزى” بهدف نظيف بالدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

يأتى ذلك ، بسبب طول مدة السفر للعودة للإسماعيلية والتى قد تستغرق قرابة الــ15 ساعة ،سعيا لتجنب شعور اللاعبين بالارهاق .

هذا ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الأحد ، ضمن برنامجه التحضيرى لمواجهة الإياب المقرر لها 5 ديسمبر المقبل.

ويكفى الدراويش الفوز أو التعادل بأى نتيجة لحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة.