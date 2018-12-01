شكرا لقرائتكم أبو ريدة يعود من غانا بعد حضور اجتماعات المكتب التنفيذى للكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتبين التنفيذيين بالكاف والفيفا، من غانا اليوم، بعد حضور اجتماعات المكتب التنفيذى للكاف بالعاصمة أكرا. وشهد الاجتماع سحب تنظيم أمم افريقيا 2019 من الكاميرون، بعد تقرير لجنة التفتيش المشكلة من الكاف، وباتت المغرب الاقرب لإستضافة أمم افريقيا المقبلة. ويعقد اتحاد الكرة اجتماعا مهما الثلاثاء المقبل لمناقشة عدة ملفات مهمة أبرزها حسم منصب نائب الرئيس.

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