شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يعود من غانا اليوم بعد حضور اجتماعات الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتبين التنفيذيين بالكاف والفيفا، من غانا اليوم، بعد حضور اجتماعات المكتب التنفيذى للكاف بالعاصمة أكرا. وشهد الاجتماع سحب تنظيم أمم افريقيا 2019 من الكاميرون، بعد تقرير لجنة التفتيش المشكلة من الكاف، وباتت المغرب الاقرب لإستضافة أمم افريقيا المقبلة. ويعقد اتحاد الكرة اجتماعا مهما الثلاثاء المقبل لمناقشة عدة ملفات مهمة أبرزها حسم منصب نائب الرئيس.

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