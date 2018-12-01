شكرا لقرائتكم خبر عن زحل ولا المريخ.. كوميك ساخر على إضاعة محمود علاء ضربة جزاء أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر رواد موقع تويتر من إهدار محمود علاء لاعب الزمالك ضربة الجزاء والتى سددها أعلى عارضة الهانى سليمان، حارس مرمى نادى الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى انتهت بخسارة الزمالك أمام أبناء سيد البلد بركلات الترجيح ضمن مباراة الإياب بدور الـ16 فى البطولة العربية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بفوز الاتحاد بهدف نظيف.





وانهالت التعليقات من رواد موقع تويتر حول تسديدة محمود علاء لاعب الزمالك للكرة خارج المرمى، حيث تصدر هاشتاج "محمود علاء" قائمة الأكثر تداولا.





وكالعادة استغل صناع الكوميك الموقف، ولم تخلُ من التعليقات الساخرة، حيث تساءل الكثير منهم حول وصول الكرة إلى كوكب المريخ أو زحل.







