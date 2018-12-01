رياضة | موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بالدوري الإيطالي ومشاهدة البث المباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بالدوري الإيطالي ومشاهدة البث المباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي يوفنتوس الإيطالي، ضد نادي فيورنتينا، يوم السبت 30 نوفمبر في الساعة السابعة مساءً علي ملعب "ارتيميو فرانكي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD.

ويرغب نادي يوفنتوس، في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل استمرار سيطرته علي الكرة الإيطالية بشكل كبير.

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يحل فيورنتينا في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.

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