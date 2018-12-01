رياضة | موعد مباراة الأهلي وبتروجت بالدوري المصري ومشاهدة البث المباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي وبتروجت بالدوري المصري ومشاهدة البث المباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي لقاء صعب ضد نادي بتروجت، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسع من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم السبت.

ويقع نادي الأهلي في المركز الأخير ومعه في رصيده 11 نقطة، بسبب تأجيله لمباريات كثيرة بالدوري لمشاركته في بطولتي أفريقيا والعربية، في حين يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

ويستضيف ملعب "الجيش بالسويس" مباراة الاهلي مع بتروجت، وذلك يوم السبت والموافق 30 نوفمبر 2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة الأهلي وبتروجت في الجولة التاسعة من بطولة الدوري عبر قناة "النايل سبورت" وأيضاً فضائية "أون سبورت HD" الرياضية.

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