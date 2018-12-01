رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي ومشاهدة البث المباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي مانشستر يونايتد منافسه نادي ساوثهامبتون، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 21 نقطة، بينما يحل نادي ساوثهامبتون في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط بالبريميرليج. وتقام مباراة ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد يوم السبت 30 نوفمبر 2018 وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون يوم السبت، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2". ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون عبر البث الحي والمباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.

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