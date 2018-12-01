رياضة | اليوم.. المغرب تطلب استضافة الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. المغرب تطلب استضافة الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، ملف شامل عن بلاده لتقديمه إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم من أجل طلب استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان الكاف، أعلن رسميًا عن سحب تنظيم الأمم الإفريقية من دولة الكاميرون، خلال الاجتماع الذي عقده أمس، بالعاصمة الغانية أكرا، بسبب عدم الانتهاء من البنية التحتية وانشاء الفنادق لاستقبال المنتخبات المشاركة.

ومنح مسؤولو الكاف، شهرًا للدول الراغبة في استضافة البطولة لتقديم الملف الخاص بها، قبل البطولة التي ستنطلق منتصف العام المقبل.