رياضة | ماينز يستعيد التوازن في الدوري الألماني

استعاد ماينز توازنه بفوزه الثمين على مضيفه فورتونا دوسلدورف 1-صفر في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين ماينز بفوزه إلى مهاجمه الفرنسي جان فيليب ماتيتا الذي سجل الهدف الوحيد بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من لاعب الوسط الدولي السويدي الغاني الأصل روبن كايسون (67).

وعوّض ماينتس بسرعة خسارته على أرضه أمام بوروسيا دورتموند المتصدر 1-2 السبت الماضي وحقق فوزا غاليا هو الثالث له في مبارياته الأربع الأخيرة والخامس هذا الموسم.

وصعد ماينز إلى المركز الثامن مؤقتا بفارق الأهداف خلف فيردر بريمن الذي يستضيف بايرن ميونيخ حامل اللقب غدا السبت في قمة المرحلة.

في المقابل، عاد فورتونا دوسلدورف إلى سكة الهزائم مجددا بعد فوزه الكبير على ضيفه هرتا برلين 4-1 وتعادله الثمين مع مضيفه بايرن ميونيخ 3-3 في المرحلتين الأخيرتين.

وهي الخسارة الثامنة لفورتونا دوسلدورف هذا الموسم فتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الأخير في حال فوز شتوتغارت (8 نقاط) على ضيفه أوغسبورغ السبت.

ويلعب السبت أيضا بوروسيا دورتموند مع فرايبورغ، وهانوفر مع هرتا برلين، وهوفنهايم مع شالكه.

وتستكمل المرحلة الأحد إذ يلتقي لايبزيغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وآينتراخت فرانكفورت مع فولفسبورغ، على أن تختتم الاثنين المقبل بلقاء نورمبرغ مع باير ليفركوزن.

