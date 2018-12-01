رياضة | بلازكيز يقود فاليكانو لانتصاره الثاني في الليجا

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حقق فريق رايو فاليكانو انتصاره الثاني في الموسم بفوزه على ضيفه إيبار 1-صفر اليوم الجمعة في الجولة 14 من الدوري الإسباني. وسجل اللاعب أدريان إيمباربا بلازكيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53. ورغم الفوز بقي رايو فاليكانو في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط فيما يحتل إيبار المركز العاشر مؤقتاً برصيد 18 نقطة. وحقق رايو فاليكانو هذا الموسم انتصارين و4 تعادلات و8 هزائم في المقابل فاز إيبار في 5 مواجهات وتعادل في 3 مواجهات وتعرض لـ6 هزائم.



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